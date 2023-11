V průběhu právě skončené letní sezóny oslavil atletický oddíl Orel Vyškov již desátý rok své existence. Během tohoto desetiletí se z původně malého, rodinného oddílu pro okruh pár přátel a jejich ratolestí, stala pod vedením Anny Málkové v regionu dobře známá sportovní adresa, proslulá soustředěním se na přípravu atletické mládeže. Pravidelně trénujících dětí je nyní v oddílu 222 (přičemž z kapacitních důvodů je řada dalších zájemců odmítána) a stará se o ně tým 24 trenérů.

Máme za sebou úspěšnou desátou sezonu, hlásí atleti Orla Vyškov | Foto: Orel Vyškov

Rekapitulaci sezony lze otevřít jarními úspěchy na Čokoládové tretře, na níž z regionálního kola do červnového ostravského finále postoupili Jiří Luska, Leontýna Lusková a Pavel Zahradníček. Soutěží pro nejmladší atlety je Krajská liga atletických přípravek, určená v tomto roce pro děti s ročníky narození 2012 a mladší. V ní se po loňské třetí pozici letos družstvo Orlíků posunulo ještě o stupínek výše. O skvělé druhé místo se zasloužili mj. Václav Jakubo, Matěj Kubart, Jan Štroblík či P. Zahradníček. Družstvo děvčat táhla především L. Lusková a Markéta Hanáková.

Zcela mimořádné výkony pak obě zmíněné atletky podaly v Brně na Palackého vrchu, kde se ve dnech 2. - 4. září uskutečnil 18. ročník Evropských dětských atletických her (EKAG), které jsou určené pro děti ve věku 11-15 let. Byť se tu střetávají závodníci z celé Evropy, obě dívky nejprve postoupily do finále hodu míčkem, kde se umístily na 6., resp. 8. místě, aby následně M. Hanáková obsadila obdivuhodné 3. místo v běhu na 600m! Svůj talent pak M. Hanáková znovu potvrdila na podzim suverénním vítězstvím na mistrovství jihomoravského kraje v krosu na 1000 metrů.

V žákovských soutěžích postavil Orel Vyškov v tomto roce družstva dívek a hochů pouze v kategorii mladších žáků a žákyň. Ta se v jihomoravské skupině „Sever“ umístila na 5., resp. 6. místě. Z těchto ročníků narození 2011 a 2010 zmiňme stále se lepšící výkonnost Maji Tomanové, Jolany Bebarové, Ester Vlachové, Adama Doležala, Josefa Grece či Davida Jabůrka. Starší žáci a žákyně (Matyáš Čapek, Pavel Daněk, Julie Jakubová, Václav Lošek, Monika Trojancová) hostovali v soutěži družstev za Moravskou Slávii Brno, jíž v případě dívek svými výkony a body pomohli vybojovat postup do finále mistrovství Moravy a Slezska.

A hoši se dokonce podíleli na postupu na Mistrovství ČR, kde se celkově umístili na 9. místě. O kvalitách této tréninkové skupiny také svědčí šest individuálních medailí z květnového mistrovství JmKAS v Břeclavi, kde zářili M. Čapek (1. a 3.), P. Daněk (3.), V. Lošek (2. a 3.) a J. Grec (3.). Díky tomu byli první tři jmenovaní atleti v širší nominaci na mezikrajské utkání staršího žactva jihomoravského, moravsko-slezského, olomouckého a zlínského kraje. Ve vítězném družstvu JMK nakonec nastoupil jen V. Lošek (dvakrát šestý v disku a oštěpu).

V dorosteneckých kategoriích stojí za zmínku červencové mezinárodní katolické hry (FICEP) ve francouzském Dunkerque. V atletické části české reprezentace byli totiž hned čtyři zástupci našeho oddílu, sprinteři Valerie Lasotová, Michal Vaněk a Filip Křížek a vrhač Pavel Babyrád; ten se umístil na skvělém 3. místě v hodu oštěpem. Dorostenci Orla Vyškov ovšem zanechali stopu i na mistrovství ČR. Stela Tomanová nebyla po svém červnovém vítězství na mistrovství Moravy a Slezska družstev s 11. místem ve výšce spokojena. Zato Čeněk Topor bral bronzovou medaili za 3. místo na 5000m chůze. Další mimořádný úspěch!

A Orel Vyškov se může hlásit i k vítězství Alexandra Čači na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let. Saša sice od letošního roku startuje v barvách Poruby, ale jedná se o odchovance Orla Vyškov.

Veleúspěšný rok byl pochopitelně protkán i řadou menších, ale významných událostí. Oddíl uspořádal několik lokálních závodů, určených hlavně těm nejmenším či sportování s rodiči, členové se zúčastnili velkého množství regionálních krosových či chodeckých závodů, např. v rámci Orelské běžecké ligy, proběhlo již čtvrté letní soustředění (tzv. Novoměstské galeje) a tak dále.

Oddíl Orel Vyškov proto i touto cestou děkuje všem svým členům a členkám, příznivcům, rodičům závodníků a závodnic, městu Vyškov a dalším sponzorům za věrnost a trvalou podporu. A těší se již na další atletickou sezónu.