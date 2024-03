Můj tatínek jako svobodný (roč. 1917) používal k sázení brambor "mechanizaci" - tou byly dvě kravičky. Když se přiženil v roce 1945 do většího zemědělského stavení, tak už byli pomocníky k sázení brambor dva koně.

Brambory. Ilustrační | Foto: Pixabay

Když jsem se v roce 1967 vdala a za tři roky po svatbě jsme se přestěhovali do města, tak už byla jen menší zahrádka, která se dala lehce obdělávat. Ovšem jak mi přibývají léta a jsem už na to sama, tak jsem moc ráda, když mi občas někdo pomůže. Každý rok sázím i několik řádků brambor. Už dřív mi jednou za týden začal chodit nejmladší desetiletý vnuk ze školy, a tak jsem si řekla, že by mohl být na tuto práci mým dobrým pomocníkem.

V mírných oblastech můžete často začít sázet brambory již na začátku dubna, v chladnějších koutech se vyplatí počkat až na začátek května.

Přišel čas sázení - tak jsem překrájela naklíčené brambory a nachystala i motyku. Vnuk mi ale odpoledne říká: „Druhá babička a dědeček mají na sázení brambor traktor se sazečem." Já na to - oni mají víc polí, já jen malou zahrádku, a tak to budeme dělat po staru. Ty vždy vykopeš v řádku díru, já tam dám bramboru, na ni hlínu a tak to snad také zvládneme.

Ano, zvládli jsme to. Přišel čas sklizně. Vnuk přišel ze školy a já slavnostně: „Dnes budeme sklízet brambory."

Jeho odpověď: „Ale druhá babička s dědečkem na to mají traktor s vyorávačem." Zase opakuji, že oni mají hodně polí a já jen několik řádků brambor, takže zase jen a jen po staru.

„A jak?"

„Vezmeme zase tu motyku a vykopané brambory budeme dávat do kbelíku a pak do sklepa."

Víte, chtěla jsem to napsat jako "komický příběh" - jaký máme posun po mnoha a mnoha letech v pěstování brambor v naší rodině. Ale on je to spíš výchovný - je to ta nejlepší mezigenerační vzájemná pomoc.

Totiž, já v deseti letech už jsem tatínkovi při sázení brambor vodila koně nebo mi klisnu Adu zapřahal do vozu a já s ní jezdila při polních pracích sama. Proto jsem moc a moc ráda, když mi občas vnoučátka s něčím pomohou a při tom si vždy velmi dobře popovídáme. A oni tak také mají naprosto dokonalý digitální půst od chytrého telefonu a dobře si vyčistí hlavu. Ovšem když zase pro změnu potřebuji poradit s nějakou digitální novinkou já, tak mi to velmi rádi vysvětlí.