Atmosféru podtrhovalo také prostředí Historického sálu slavkovského zámku a tematická hudba z filmu Popelka. Ovšem zážitek to byl nejen pro nás studenty, ale i pro naše rodiče, prarodiče, známé a učitele. Stužkování jsme si náležitě užili, avšak nyní nás čeká to podstatné, na co se celé čtyři roky připravujeme, a to maturita. Věřím, že celá třída 4.A HT se bude snažit ze všech sil, aby maturita pro nás byla, jak se říká, pouze formalita.