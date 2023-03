První březnový víkend patřil v Domě kultury v Hodoníně 15. ročníku benefičního plesu Benatura. Návštěvníci podpořili svou účastí myšlenku pomáhat dětem z Dětského domova Hodonín a klientům s mentálním postižením ze Zeleného domu pohody. Za krásný příspěvek děkujeme Simoně Lukášové.

Michal David ovládl ples v Hodoníně. Jelo se Nonstop | Video: Michal David

Na tomto plese se mezi prvními představili a zaujali svými vystoupeními ti, pro které je výtěžek plesu určen, a to děti z Dětského domova Hodonín a klienti Zeleného domu pohody. Dále hosty bavily Hodonínské mažoretky, taneční skupina Na Parketu a taneční klub Black & White. O příjemnou hudební atmostéru a hudební doprovod se postarala skupina Gradace a do 50., 60. a 70. let jsme se vrátili s Elvis Presley Show. Velký zážitek zajistil hlavní host večera, Michal David, který svým úžasným koncertem a interakcí s publikem roztančil a rozezpíval asi 700 návštěvníků plesu. Diskotéku rozproudil DJ Milan, který si opět připravil velkou show plnou písniček na přání. Vše nádherně doplňovala cimbálová muzika Danaj a moderátoři večera Petr Batěk a Simona Lukášová.

U vchodu do Domu kultury vítal účastníky plesu organizační výbor s drobným dárkem pro ženy od dětí z Dětského domova a na stolech čekala na každého návštěvníka sklenička na víno. V tombole bylo v tomto roce přes 620 cen od sponzorů a dárců, kterým srdečně děkujeme. O uchování zážitků z plesu ve formě fotografií se postaral Fotokoutek Jursa, který se každoročně těší velké oblibě a polovinu z každé platby za fotku věnoval benefičním účelům.

Rekordní výtěžek ze vstupného a prodeje okamžité tomboly, 210 000, byl slavnostně předán při vyvrcholení plesu řediteli Zeleného domu pohody Petrovi Srncovi, a to šekem ve výši 140 000 Kč a řediteli Dětského domova Hodonín Vlastimilovi Kluďákovi šekem ve výši 70 000 Kč.

