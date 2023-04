Michal Nesvadba z Kouzelné školy navštívil v neděli 26. března Vyškov. Za bouřlivého potlesku ho diváci přivítali v sále Univerzitního kina Scala. Lepenkový a balónkový mistr Michal bavil bez nadsázky děti i dospělé. Děkujeme Marii Nezbedové za krásné fotky.

Michal z Kouzelné školky: Smíchy se řehtaly děti i dospělí | Foto: Marie Nezbedová

Nestárnoucí dětský hrdina přijel se svým představením Michal na hraní. Od začátku až do samotného konce aktivně zapojil publikum do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepící pásky. A to nejen na pódiu, ale také přímo v hledišti. Kromě radosti a smíchu se snažil zábavnou formou děti naučit, jak si udržovat pořádek ve svých oblíbených hračkách.

Rozzářené úsměvy dětí se na závěr s Michalem vyfotily pro hezkou památku.