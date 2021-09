O víkendu 28. – 29. 8. 2021 se konalo v Plzni Mistrovství ČR v atletice mužů a žen do dvaadvaceti let. Orel Vyškov zde zastupovali dva mladí, talentovaní oštěpaři Jan Jakub Čáp a Alexandr Čača. Přesto, že mají na tuto kategorii, ještě nějaký ten rok čas, bylo jim technickým delegátem umožněno, se mistrovství díky skvělým výkonům zúčastnit.

O víkendu 28. – 29. 8. 2021se konalo v Plzni Mistrovství ČR v atletice mužů a žen do dvaadvaceti let. | Foto: Roman Weiter

Této příležitosti se zhostili se ctí. V rozhazování to vypadalo, že svůj den má spíše Saša, když lehce vypuštěným pokusem, přehodil šedesátimetrovou hranici, tedy dlouho očekávaný milník. To ho velmi rozradostnilo, těžko říci, nakolik to rozhodilo jeho soustředění na soutěž, protože po osobáku, jak už víme, je náročné házet….