Majuška (v prosinci ještě přípravka) byla přihlášena ještě na 60 a 150 metrů ale bohužel výběrem neprošla. Ale i tak si myslím, že si moc pěkně zazávodila. 800 metrů běžela „strojovým“ tempem a výsledným časem 3:03,41 si vytvořila osobní halový rekord. Dálka byla trošku větším oříškem. Maja poprvé skákala v závodě z odrazového prkna, navíc dlouhé pauzy mezi jednotlivými pokusy (40 závodnic), nijak nebyly nápomocny super výkonům. Maja se ovšem se vším vypořádala a ze tří pokusů byly dva zdařené a ten delší 367 cm byl novým halovým rekordem.

Julie Jakubová

Juli chtěla běžet „pouze“ dlouhé sprinty. První byl na řadě běh na 300 metrů. Šestý rozběh, šestá dráha, to se dobře pamatuje. My z hlediště si však budeme moc dobře pamatovat krásný, ale hlavně rychlý běh, který nám Juli předvedla. Výsledný čas 48,48s. znamenal vítězství ve svém rozběhu, ale i oddílový rekord a konečné 16. místo. Běh na 150 metrů a opět šestý rozběh – šestá dráha, takže opět „do kopce a z kopce“. Juli to ale opět zvládla s bravurou, vyhrála svůj rozběh, udělala si osobní rekord a obsadila 17. místo.

Matyáš Čapek

Tím, že je stále málo možností závodit, chtěl si Maty vyzkoušet co nejvíce disciplín, a tak byl přihlášen na kouli, 60 metrů, 150 metrů a dálku. Největší ambice měl v kouli, kde mu momentálně patří 3. místo v republikových tabulkách. Koulí také začal. Po prvním trochu nervózním pokusu se pomalu „rozvrhal“. Třetím pokusem se dostal do vedení, které již udržel až do konce. V pátém pokusu si navíc udělal výkonem 10,96 nový rekord, což byl bonus k zisku titul Mistr Moravy a Slezska. Ihned po absolvování 6. pokusu musel utíkat na start 60 metrů. Výsledný čas byl určitě ovlivněn nedostatečným rozcvičením, ale čas 8,67s. je novým osobním rekordem. Bohužel finále mu uniklo o 0,1s. Další disciplínou byla dálka. V zimě bohužel nemáme kde trénovat rozběh a to se tentokrát projevilo v plném rozsahu. Velmi dlouhé a nadějné pokusy končily drobnými přešlapy, škoda. Ale i tak z toho nakonec bylo 7. místo a vyrovnaný halový osobní rekord. Ještě v průběhu dálky si Maty „odskočil“ na start 150 metrů. Výsledkem bylo vítězství v druhém běhu v čase 21,40s., osobní rekord a 7. místo.

Jaromír Čapek

