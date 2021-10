V oštěpu chlapců jsme měli dvojí zastoupení, a to Vaškem a Matym. Lépe se vedlo Matymu, který výkonem 29,95 m postoupil do finále, kde obsadil 8. místo. Vašek hodil 24, 59 m a obsadil 11. místo.

Druhou disciplínou Monči byl běh na 300 m, který rozběhla velmi rychle a v nastoleném tempu doběhla až do cíle v osobním rekordu (49,55 s.).

Všichni kluci, kromě Matyho, měli zálusk udělat si osobní rekordy v dálce. Bohužel silný vítr do zad většinu výkonů znehodnotil a výrazně ztížil rozběh a „trefování prkna“. Na vítr doplatil Mete, který 3x těsně přešlápl a neměl žádný měřený pokus. Štěstí měl Pavlík, když při jeho nejdelším výkonu 429 cm byl vítr +1,9m/s a tudíž si vytvořil osobní rekord. Vašek skákal ještě o pár centimetrů dál (432 cm). Celkově to klukům stačilo na 9. a 10. místo.

Po krátké pauze nastoupil ke své disciplíně Maty (koule) a Monča (oštěp). Oba si udělali osobní rekordy (10,12 m a 20,90 m), což Monče stačilo na 19 místo. Matymu se podařilo postoupit do finále, kde obsadil 6. místo. Zároveň s vrhači vyběhl na trať 800 m Mete, který začal trochu pomaleji, aby mu zůstaly síly do finiše. Nakonec z toho byl letošní nejlepší čas (2:29,45).

Jako první zasáhl do bojů o medaile Pavlík ve výšce. Soutěž probíhala velmi rychle, a když Pavel skočil 138 cm a zároveň na této výšce vypadli tři kluci, bylo jasné, že máme medaili. Její hodnota se stanovovala na výškách 153 a 158 cm. Pavlík první skočil, druhou ne, a tak má stříbro, v novém osobním i orelském rekordu.

