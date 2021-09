Kategorie žáků měla jasného favorita – Matěje Pitáka z SK Vrchlabí, který s převahou zvítězil časem 14:38 před Vojtěchem Novákem (Frýdek Místek) a Filipem Klazarem (Vrchlabí). O páté místo se v druhé polovině tratě střídal Filip Bartoň a orelský chodec Čeněk Topor. Asi 200m před cílem získal malý náskok Bartoň, ale Čeněk ho 50m před cílem dostihl a nakonec o pořadí musela rozhodnout cílová kamera – rozdílem 0,03 s uspěl Filip. Čenda Topor si sice OR neudělal, jen se k němu přiblížil, přesto čas je pro něj 17:32.99 je motivací do další práce.

Celkem osmnáct žákyň a patnáct žáků startovalo v chůzi na tři tisíce metrů na Mistrovství České republiky žactva v Mladé Boleslavi. Změna z letních teplot na chladné počasí s větrem ovlivnila na stadionu Jana Železného výsledky snad všech účastníků nejdelších závodů tohoto mistrovství. Do tohoto boje šel s pátým postupovým výkonem i chodec Čeněk Topor z Orla Vyškov, který v závěru týdne prodělal nachlazení, takže žádný super výsledek neočekával.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.