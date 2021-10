Lukáš si kvalitním osobním rekordem 38,00 s zajistil účast ve finále běhu na 300 m. Honza pomýšlel na finále oštěpu a do závodu koulařů nastupoval s nejlepším letošním výkonem 15,36 m v nepříjemné roli favorita. Přestože zůstával po úvodních pokusech daleko za očekáváním, dokázal se koncentrovat a čtvrtým pokusem rozptýlil pochybnosti. Výkonem 16,22 m posunul letošní nejlepší koulařský výkon ve své kategorii a do Slavkova dovezl zlato!

Výkonem 16,22 m se jan Fiala posunul letošní nejlepší koulařský výkon ve své kategorii a do Slavkova dovezl zlato! | Foto: Marta Fialová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.