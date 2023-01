Náš tým startoval v kategorii B12, což byly ročníky narození 2010 a mladší. V této kategorii bylo s námi 55 týmů a tyto byly rozděleny do 10 skupin, kdy po odehrání základních skupin první dva týmy postupovaly do lepší skupiny A a zbytek týmů do skupiny B. Po tomto rozdělení se již hrálo klasickým vyřazovacím způsobem playoff. Ve skupině 3 byly s námi 3 týmy ze Švédska a jeden tým z Norska. Náš tým jel na tento turnaj úplně poprvé, a to v roli naprostého nováčka, protože turnaj se hrál na velkém hřišti v počtu 5 hráčů v poli + brankář, kdežto my po celou dobu hrajeme turnaje na malém hřišti v počtu 3 hráčů v poli + jeden brankář. Právě z přechodu na velké hřiště jsem měl největší obavu…

Náš první zápas byl proti týmu Lindås Rasta IBK ze Švédska. Hned od začátku se projevil nezvyk hrát na velkém hřišti a to větší náročnost na pohyb ve velkém prostoru, velká náročnost na fyzickou kondici hráčů a nutnost spíše kombinační hry než individuální hry s balónkem. Hráči si však rychle začali zvykat a utkání jsme vyhráli 2:1.

Ve druhém zápase jsme hráli proti týmu Värnamo IK. V tomto zápase byla vidět daleko větší zkušenost protihráčů. Moc hezky kombinovali, ale na naší straně byla větší bojovnost. Zápas jsme prohráli 6:3, ale po celou dobu jsme byli rovnocenným soupeřem.

Ve třetím utkání jsme hráli proti týmu Tunet IBK z Norska. Tento tým skončil v naší skupině na prvním místě. Čekal jsme, že od něj dostaneme naloženo hodně gólů, ale opak byl pravdou. Náš tým byl zápas od zápasu lepší a lepší. I s tímto soupeřem jsme dokázali držet krok. Zápas jsme sice prohráli 6:3, ale více než tři čtvrtiny hracího času byl výsledek vyrovnaný. Ze zlepšujícího se výkonu týmu měli všichni obrovskou radost.

Poslední utkání v základní skupině bylo proti týmu Gantofta IBK ze Švédska. Tento tým byl po základní části v naší tabulce na druhém místě. Celý zápas byl velice vyrovnaný a divácky velmi atraktivní. Diváci hnali dopředu oba týmy. Bylo vidět hodně gólových šancí na obou stranách a zápas nakonec skončil zaslouženou remízou 4:4.

Po odehrání všech zápasů byl náš tým se 4 body na 4. místě a do závěrečné fáze turnaje byl zařazen do skupiny B, kde se již hrálo klasickým vyřazovacím způsobem mezi 32 týmy – kdo prohraje, končí na turnaji.

Jako první nás čekal zápas s týmem Ottestad IL z Norska. Do tohoto zápasu jsme nastupovali již s velkou dávkou zkušeností ohledně nové hry na velkém hřišti a také s velkým herním nasazením. Po celou dobu zápasu jsme byli lepším týmem, soupeře jsme přehrávali a zápas vyhráli jednoznačně 12:3.

Tento postup byl nad rámec veškerých očekávání a všem se splnil jejich sen. Následoval postup mezi 16 nejlepších týmů a zápas proti týmu Frederikshavn Black hawks z Dánska. Naši hráči vletěli do utkání jako česká vichřice a brzy po začátku si vybudovali solidní náskok, který si udrželi po celý zápas a vyhráli poměrem 8:4.

Atmosféra na všech zápasech byla nesrovnatelná s jakýmkoliv naším dřívějším zápasem, ale v tomto zápase byla nezapomenutelná. Diváci neustále hnali oba týmy do útoku, komentátor povzbuzoval jak hráče, tak diváky, a když dal někdo gól, tak propukla nespoutaná oslava za nádherného řevu burácejících tribun. Tyhle okamžiky jistě zůstanou ve vzpomínkách všech hráčů a moc rádi se k nim budou znovu a znovu vracet.

Postoupili jsme mezi nejlepších 8 týmů a čekalo nás čtvrtfinálové utkání. Hra o medaile byla už velice blízko. Nastoupili jsme proti týmu Landvetter IBK Wings ze Švédska. Tento tým prohrál v turnaji jen jediné utkání. Bylo jasné, že to bude velice silný soupeř. Na začátku jsme vstřelili dva rychlé góly a vše vypadalo skvěle. Soupeř se však neskutečně dokázal zvednout a ještě v prvním poločase dokázal vyrovnat a poté převrátit vedení zápasu na svou stranu. Naši hráči v celém utkání bojovali jako lvi, žádný souboj nevypustili a snažili se s výsledkem zápasu ještě něco udělat. Diváci nás neskutečně podporovali a hnali dopředu, ale tento soupeř byl již nad naše možnosti.

Utkání jsme prohráli po velkém boji 5:3 a na turnaji jsme skončili. Samozřejmě to bylo všem líto, ale takový je sport a je potřeba se přes tuto prohru přenést. To se nám povedlo a řekli jsme si, že se více budeme soustředit na trénink hry na velkém hřišti a příští rok se na tento turnaj vrátíme ještě silnější!!!

Účast na turnaji byla pro nás hlavně sbíráním zkušeností. To se určitě povedlo. Největší strach jsem měl z toho, že nebudeme schopni držet krok se soupeři a ti nás budou opakovaně deklasovat dvoucifernými výsledky. Strach ne kvůli sobě, ale kvůli našim hráčům – dětem. Byl by to pro ně hrozný stresující zážitek.

O to větší jsem měl radost, když jsem viděl, že jsme opravdu schopni hrát vyrovnaně s týmy ze světové špičky a některé dokonce porazit. Atmosféra při zápasech byla opravdu nepopsatelná. Všichni si turnaj obrovsky užili a byl to pro ně neskutečně motivující zážitek pro další hraní.

A pro celý trenérský tým zase byla největší motivace to, když viděli, jak se jejich tým zlepšuje každým zápasem, děti si hraní užívají a vidět jejich radost – ty jiskry v jejich očích – to je nezapomenutelné…. to je to, proč to děláme.

Za tohle všechno patří velký dík hráčům a hráčce našeho týmu, celému trenérskému týmu, všem rodičům, co byli s námi, i všem, co nás podporovali z domova. Velké poděkování patří i našim partnerům a obrovské poděkování vedení města Vyškova.

Byla to zkušenost, která nás posunula neskutečně daleko a všichni jsme za ni vděčni. Jak už bylo dříve řečeno, pokud bude možnost, určitě se této akce zúčastníme znovu.

Hráči: Daniel Cole, Martin Veselý – brankáři

Antonín Šťastný, Václav Vondráček, Matyáš Kudlička, Jan Jakubo, Tomáš Vaněk, Václav Jakubo, Ondřej Adamík, Matěj Šebesta, Michal Zápotocký, Štěpán Vlašánek, Ondřej Kachlík, Viktor Ondroušek, Daniel Štefaňo, Natálie Lea Čuprová, Roderik Smola, Josef Grec

Trenéři: Martin Zápotocký, Michal Křetínský, Radek Jakubo

Martin Zápotocký