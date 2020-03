Z Vyškova přijeli vyzkoušet své štěstí čtyři mrštné ještěrky – sourozenci Johanka a Pepík Grecovi, Terezka Marišlerová a Kika Dorazilová. A s náročným programem, kdy je třeba během přibližně dvou hodin absolvovat celkem osm disciplín, se všichni zúčastnění popasovali velmi statečně.

Premiérové vystoupení Johanky (2016) opravdu všechny ohromilo! Už dávno víme, že má talent od plenek a výborně jí to běhalo ještě dřív, než uměla pořádně chodit, ale dneska to byl prostě její závod od A do Z. Velmi jí fandil její bráška Pepča a ani on se nenechal zahanbit. Zejména jeho výkon ve šplhu a skocích byl fantastický!

Terezka a Kika byly nejmladšími účastnicemi nejpočetněji obsazené kategorie starších žákyň. Terezka excelovala hlavně na gymnastickém koberci (akrobacie, kotouly, plazení). Pro Kiku byl parádní disciplínou vedle akrobacie na koberci i kladině hlavně přeskok přes švihadlo, kdy zvládla během minuty úžasných 109 přeskoků. A nečekané se tak stalo skutečností. Všichni čtyři proměnili svou účast na těchto závodech v umístění na stupních vítězů.

Stoprocentní úspěšnost přinesla kompletní sadu medailí pro vyškovské Orlíky - jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Ukázalo se také potvrzení správně zvolené filozofie komplexní přípravy dětí v oddíle. Opět se ukázalo, že je vhodné rozvíjet nejen ryze atletické, ale všechny pohybové vlohy dětí již od útlého věku. Soustavná atleticko-gymnastická příprava opět sklidila své ovoce a je třeba poděkovat zejména trenérkám a trenérům za jejich kvalitní práci s malými talenty.

Lenka Voráčová