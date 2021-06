V sobotu 12. 6. 2021 uspořádal SK Vyškov šachový turnaj pro děti a mládež, který byl prvním turnajem po uvolnění proticovidových opatření. V Besedním domě ve Vyškově se sešlo 11 mladých šachistů.

V sobotu 12. 6. 2021 uspořádal SK Vyškov šachový turnaj pro děti a mládež. | Foto: Lenka Voráčová

Pro některé to byl první živý turnaj po několika měsících, kdy se mohly hrát pouze online turnaje na internetu. Všichni účastníci si setkání tváří v tvář velice užili. V kategorii do 15 let byl nejlepší Patrik Pukowietz, který turnajem prošel bez ztráty bodu. Druhá byla Kristýna Dorazilová a třetí místo obsadil Gabriel Provazník. V kategorii do 10 let bylo pořadí následující: 1. David Jabůrek, 2. Lucia Hlaváčiková a 3. Marek Pukowietz. Turnaj byl přípravou na Krajský přebor mládeže v rapid šachu, který se koná v Hodonicích.