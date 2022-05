Soutěž je zařazena do přehlídky České ručičky zaměřené na popularizaci učňovského školství a je začleněna do programu Excelence. Jejím mediálním partnerem je odborný časopis Dřevařský magazín. Jedná se o soutěž jednotlivců, do jejíhož brněnského finále postoupilo 13 vítězů předchozích krajských kol proběhnuvších v rámci jednotlivých krajů ČR, k nimž se přidalo i 6 žáků z pozvaných partnerských škol ze Slovenska, Polska a Maďarska.