Když se chce, tak to jde. Když se trénuje, je třeba absolvovat i závody, abychom věděli, jak na tom jsme. Vrhači to pochopili správně. Závodí, aby se vyzávodili, aby sbírali zkušenosti, aby se zlepšovali. A oni se zlepšují. Vždy ze závodů přinesou nějaký osobáček.

PŘEROV/16. 6. 2020.

Koule: Magda Zouharová – 8.30, Pavel Babyrád – 8.64, Jan Čáp – 13.84, Mirek Dvořáček – 9.82

Disk: Magda Zouharová – 19.94, Pavel Babyrád – 24.01, Jan Čáp – 39.44, Mirek Dvořáček – 29.31

Kladivo: Magda Zouharová – 29.06, Pavel Babyrád – 16.38, Jan Čáp – 35.43, Mirek Dvořáček – 29.45

Oštěp: Magda Zouharová – 20.48, Pavel Babyrád – 33.18, Jan Čáp – 48.30, Mirek Dvořáček – 20.38

BRNO/Žabovřesky/17. 6. 2020

Koule: Magda Zouharová – 8.63, Jan Čáp – 13.20

Disk: Magda Zouharová – 22.55, Jan Čáp – 40.19

Kladivo: Magda Zouharová – 29.89, Jan Čáp – 36.55



BRNO/Žabovřesky/24. 6. 2020

Koule: Magda Zouharová – 8.63, Jan Čáp – 13.20

Disk: Magda Zouharová – 21.17, Jan Čáp – 38.67

Oštěp: Magda Zouharová – 22.25, Jan Čáp – 51.17

PŘEROV/24. 6. 2020

Koule: Aneta Taušová – 7.23, Lucie Jelínková – 8.47, Saša Čača – 12.22

Disk: Aneka Taušová – 18.16, Lucie Jelínková – 23.61, Saša Čača – 37.11, Roman Weiter – 25.63

Kladivo: Saša Čača – 42.62, Roman Weiter – 28.08

Oštěp: Aneta Taušová – 17.36, Lucie Jelínková – 23.58, Saša Čača – 46.63

Běžce musím taky pochválit. Ty, co absolvovali hladkou 400m na Memoriálu ve Vyškově, i ty co přeskakovali ploty/překážky. Když už jsou doma ve Vyškově atletické závody, měli by atleti tuto příležitost využít.

MEMORIÁLY ve VYŠKOVĚ/24. 6. 2020

400m

4. Filip Křížek – 62.06, 10. Matyáš Čapek – 75.06, 13. Gabriel Provazník – 77.06, 15. Rafael Provazník – 80.80

2. Stela Tomanová – 65.61, 3. Iveta Trojancová – 67.74, 6. Monika Trojancová – 73.44, 18. Maja Tomanová – 88.87

60m př

2. Kryštof Pevný – 12.68, 3. Čeněk Topor – 12.73

100m př

3. Anežka Kraisová – 19.52, 4. Zuzana Křížová – 19.72

200m př

6. Anežka Kraisová – 38.32

9. Zuzana Křížová – 38. 73

Všem patří pochvala!

Anna Málková