Ve sportovní hale v Nezamyslicích se v sobotu 22. dubna konal finálový turnaj Orelské florbalové ligy v kategorii mladších žáků. Tohoto turnaje se účastnilo 8 nejlepších týmů celé soutěže. Tyto týmy byly rozděleny do dvou skupin. V nich se hrál systémem každý s každým. První tým ve skupině se poté utkal ve čtvrtfinálovém zápasu s posledním ze skupiny a druhý se třetím týmem z druhé skupiny.

Mladší žáci Orlu Vyškov jsou mistři Orelské florbalové ligy | Foto: Martin Zápotocký

Do tohoto turnaje se tým Orlu Vyškov probojoval z prvního místa po základní části ligy, kdy svou divizi naprosto opanoval. Neprohrál ani jeden zápas a jeho skóre bylo 131 vstřelených branek proti 16 obdrženým.

V prvním zápase turnaje jsme se utkali s týmem Orel Bořitov. Toto utkání bylo takové rozehřívací a seznamovací. Velmi brzy jsme se dokázali dostat do správného zápasového tempa a zápas jsme vyhráli 11:2. Ve druhém zápase jsme hráli proti týmu Florbal SVČ Luhačovice. Ani v tomto zápase jsme nezaváhali a vyhráli jsme 6:0. Ve třetím zápase jsme porazili tým Orel Dolní Bojanovice poměrem 9:3. I když tomu výsledek nenapovídá, tak se jednalo o vyrovnaný zápas a hráči z Dolních Bojanovic podali velmi kvalitní výkon.

Ve skupině jsme skončili na prvním místě. Ve čtvrtfinálovém zápase nás tedy čekal soupeř ze čtvrtého místa v tabulce B a tím bylo družstvo Orel Kuřim. Před zápasem jsme si řekli, že soupeře v žádném případě nesmíme podcenit. Podali jsme velice dobrý výkon a zápas vyhráli 10:0.

V semifinálovém zápase nás čekal soupeř z naší základní skupiny a to Orel Dolní Bojanovice. Ve skupině jsme sice zápas vyhráli, ale to nic neznamenalo, jelikož semifinálový zápas mohl být úplně jiný. Hráči z Dolních Bojanovic začali velikým tlakem a na začátku se jim podařilo vstřelit gól. My jsme však nepropadli panice a soustředěným výkonem jsme vybojovali vítězství 10:1.

Čekal nás finálový zápas proti FBO Orel Boskovice. Tento tým svou divizi také jednoznačně opanoval a ani ve finálovém turnaji zatím nepoznal hořkou chuť porážky. Jako trenéři jsme vůbec nevěděli, co máme od tohoto týmu čekat, jelikož jsme neměli žádné srovnání v podobě našeho vzájemného zápasu. Se zahajovacím hvizdem se strhlo mocné povzbuzování všech diváků. Hráči na hřišti však tento hluk jakoby nevnímají a plně se soustředí na zápas. Atmosféra byla opravdu nezapomenutelná.

Začátek zápasu byl ze strany Boskovic trošku opatrnější a nám se toho povedlo využít. Bylo nádhera sledovat naše hráče, kteří v obraně hráli naprosto zodpovědně bez chyb a v útoku se nám dařilo zakončovat skvěle sehrané kombinační akce. Poločas skončil našim vítězstvím 5:1. Nic však nebylo hotovo a soupeř se nevzdával. My jsme však nepřipustili žádnou větší komplikaci. V brance nás podržel skvěle chytající brankář Daniel Cole a v poslední minutě byl výsledek 6:3 pro náš tým. Začalo odpočítávání posledních deseti sekund……v zápase už se nic nezměnilo…..5, 4, 3, 2, 1…..JSME MISTŘI!!!!!! V hale propukla nespoutaná oslava našeho vítězství a zisku mistrovského titulu. Lidé se na tribunách objímali, hráči na hřišti radostně pobíhali.

Martin Zápotocký - trenér Orel Vyškov