Do Bukové a Protivanova jsem chodil do základní školy. Jako dítě lesů, luk, potoků jsem procoural kde co. Až očima starce jsem natrefil na tuto krásnou a zároveň vzácnou kytičku. Doufám, že i v příštích letech se tady s hořečkem budeme setkávat. Bylo to krásné sobotní bouřkové odpoledne.