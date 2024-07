/FOTO/ Naše třída 3.B HT z Integrované střední školy Slavkov u Brna se na konci školního roku vydala na dvoudenní odbornou exkurzi do Moravského krasu. Ve dnech 24. a 25. června jsme navštívili Punkevní jeskyně, Dům přírody Skalní mlýn, Jedovnici, Rudici a Rudické propadání.

Dvoudenní putování začalo exkurzí do Punkevní jeskyně a návštěvou Domu přírody Skalní mlýn. Jeskyně byly velmi zajímavé a pro některé z nás to bylo první setkání s krasovými jeskyněmi. Zážitek byl o to větší, že o víkendu byla bouřka, v jeskyni na nás tedy „pršelo“ a pohled na propast Macochu byl fascinující.

Po přesunu do Jedovnic a ubytování v Tyršově osadě následovala turistika v okolí rybníka Olšovec. Druhý den ráno nás čekal pěší přesun do Rudic.

Exkurzi jsme započali Rudickým propadáním a následně jsme navštívili větrný mlýn se zajímavou expozicí, díky které jsme se seznámili s životem mlynářské rodiny a historií krasových jeskyní v Moravském krasu. Díky této exkurzi jsme načerpali nejen zajímavé vědomosti, ale především upevnili dobré kamarádské vztahy v rámci třídního kolektivu.