Udatnou obranu bučovického zámku v roce 1645 si poslední červnovou sobotu připomněli diváci historické slavnosti v Bučovicích. Děkujeme Marii Nezbedové za pěkné fotky z rekonstrukce bitvy.

K bučovickým městským slavnostem tradičně patří připomínka bitvy měšťanů se Švédy v roce 1645. | Foto: Marie Nezbedová

Byla to tehdy 22. června 1645 v Bučovicích ošklivá mela. Od Brna, které tehdy už víc než měsíc udatně vzdorovalo obrovské přesile švédských obléhatelů, přitáhl do Bučovic oddíl Švédů a stovky mužů začaly město plenit. A jak byli v ráži, rozhodli se, že ke kořisti připojí i vojenský úspěch a obsadí bučovický zámek. Jenže proti vojsku se postavili měšťané, zámečtí úředníci i služebnictvo či myslivci. Švédové se do zámku nedostali a k Brnu jich odtáhla polovina, druhá ležela mrtvá na bojišti. Na svůj boj proti plundrujícím Švédům zůstali Bučovičtí hrdí a na konci června si dramatickou událost připomínají při městských slavnostech, na kterých nemůže chybět ukázka výprasku, který měšťané vojsku uštědřili.