Muzeum ve Švábenicích zve na výstavu betlémů. Přístupná bude o víkendech

Od soboty 27. listopadu mohou lidé navštívit muzejní galerii betlémů, vlastivědné muzeum s expozicí přibližující život našich předků a výstavní síň s výstavkou malých kalendářů ve Švábenicích. Otevřeno je o víkendech od jedné do pěti, a to do 6. února.

Stálá expozice betlémů ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích čítá přes osm set převážně papírových exponátů ze sbírky místního rodáka a obyvatele Libora Pištělky. Snímky z roku 2013. | Foto: Deník/Martina Hašková