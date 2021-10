V letošním roce uplynulo třicet let od posledního evropského konfliktu, který probíhal na území bývalé Jugoslávie. V rámci historie a cestovního ruchu navštívil naši školu 8. 9. 2021 náš bývalý žák Petr Tomek, v současné době student mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě v Brně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.