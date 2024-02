Je mi jasné, že při organizaci delších autobusových zájezdů se musí řešit i nocleh účastníků zájezdů. Při tom mě napadlo, jestli se u nás někdy psalo o tom, že i u nás jezdily obytné autobusy, které zajišťovaly svým cestujícím nocleh bez nutnosti hledat a zajišťovat ubytování v hotelu. Začal jsem v tomto směru "bádat a hledat v moudrých knihách" a došel jsem k celkem zajímavým informacím.

Karosa C 734 upravená jako pojízdný hotel | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Našel jsem informaci o tom, že v únoru 1932 začal jezdit noční autobus od firmy Baťa na trase Zlín - Holešov -Kroměříž - Brno - Jihlava - Třebíč - Praha, ve kterém bylo, zde se údaje různí, 16 nebo 22 lůžek. Bohužel se mi ale nepodařilo zjistit, který údaj je ten správný.

Celá jízda trvala, zde se také údaje rozchází, 10 - 12 hodin. Opět nevím, který údaj je ten správný. Podle mého odhadu byl provoz tohoto autobusu ukončen v období druhé světové války, je to jen můj odhad, proto nemohu zaručit, že je přesný.

Další informaci, kterou mám, je to, že když se postupně začaly otevírat hranice v šedesátých letech, tak se zvýšila poptávka po zahraničním cestování. Na základě podnětu od zaměstnanců vznikla v podnikových dílnách ČSAD Plzeň první lůžková souprava TRANSPACAR. Soupravu tvořil upravený autobus Škoda 706 RTO, který byl pro 20 cestujících. V zadní části měl chladničku, plynový dvouvařič, šatnu a umývárnu s WC. V přívěsu soupravy byla nainstalována lůžka.

TRANSPACAR byl po prvé představen veřejnosti na veletrhu EX Plzeň 1967, kde vzbudil značný zájem. Později byly postaveny ještě dvě soupravy, ale ekonomické náklady byly tak vysoké, že veřejnost o jejich služby neměla až tak velký zájem.

V Karose Vysoké Mýto byl vyvinut přívěs Caravan Hotel LP 30. Mezi roky 1967 - 1970 bylo postaveno osm těchto přívěsů s označením "rotel", které měly 30 lůžek. Byly v něm také skříně na šaty, umývárny a WC. Jeden se určitě dochoval do dnešních dnů, myslím, že se renovuje.

Pak jsem již nenašel žádnou informaci o tom, že by se postavil obytný autobus nebo obytný přívěs. Je možné, že byl postaven nějaký individuálně, toto nemám ověřeno. Další informaci, kterou mám, ale je ze zdroje "JPP" (jedna paní povídala). Našel jsem určité náznaky, že by na ní něco mohlo být. Údajně kolem roku 1990, kdy se u nás začalo cestovat i za hranice, ČSAD Hodonín si ve vlastních dílnách upravilo autobus, nejspíše to byla Karosa C 734 tak, aby v něm mohlo cestovat a odpočívat 20 cestujících. Nakolik je tato informace pravdivá bohužel nevím, ale pokud ji někdo z čtenářů bude moci doplnit, potvrdit ,ale i vyvrátit, budu jen rád.

Na fotografiích mám autobus Karosa C 734 upravený jako hotel, spíše rotel. Bližší informace mně k němu bohužel chybí, ale i tak odhaduji, že by mohl být pro 20 cestujících. Neberte to jako fakt, toto je jen můj nepotvrzený odhad. Pojízdné hotely jsou podle mě zajímavé téma, na které se zapomíná, ale stojí za to si jej připomenout a o to se nyní i snažím, protože stavba obytných autobusů potvrzuje, že stále platí tvrzení o zlatých českých rukách.