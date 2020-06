Rádi se touláte přírodu nebo zachycujete zajímavé architektonické skvosty? V Pustiměři pro vás mají nápad, jak si procházky zpříjemnit. Vyhlásili totiž druhý ročník fotosoutěže a nazvali ho Jarní toulky Pustiměř. K zaslání fotek zbývá už jen týden.

Nadšení amatérští fotografové mohou prostřednictvím hledáčku objektivu změřit svůj postřeh i smysl pro detail. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Můžete fotit cokoliv, co bude spjato s krásami naší obce v jarním období. Fotografie zasílejte prostřednictvím www.fotosoutezpustimer.eu, kde najdete i bližší informace. Každý účastník smí poslat jen jednu fotografii a o vítězi rozhodnou lidé hlasováním. Fotky lze posílat do konce června, hlasování poběží od půlky července do poloviny srpna. Čtyři fotky s největším počtem hlasů získají zajímavé ceny.