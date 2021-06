Po delší nedobrovolné přestávce do Brna opět zavítal Ohana horor cirkus. Jako tradičně je lze najít v Komárově. Je to velmi originální, zábavná kombinace cirkusu a kabaretu. Za působivé snímky děkujeme Miroslavu Krečímu.

Představení Ohana horor cirku lze vidět v brněnském Komárově do neděle 27. června. | Foto: Miroslav Krejčí

Celou show vás provede klaun Pennywise v podání Matese Břešťáka. Akrobatická čísla laděná do strašidelného hávu střídá kabaretní interakce s diváky, tím se Ohana horor cirkus vymyká klasickému pojetí cirkusu. Show sice není vhodné pro menší děti, ale starší diváci si jistě přijdou na své. Představení přitom není nějak přehnané, takže ani slabší povahy se nemusí bát. Pokud máte rádi to drobné šimrání z napětí, co právě přijde, prokládané vtipy a nevadí vám trocha občasného akurátního vulgarismu, pak je toto show právě pro vás.