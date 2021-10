Slavnostní program zahájili nejmenší. Pod vedením učitelek Ireny Černochové, Hany Bartíkové, Hany Mamiňákové i ředitelky školy Jitky Piňosové vystoupili žáci všech čtyřech ročníků.

Po té následovala módní přehlídka historických kostýmů. V barokních šatech ji uváděla Marie Eleonora z Ditrichštejna, neteř kardinála Františka z Ditrichštejna a manželka barokního kavalíra – pana hraběte - Lva Viléma z Kounic, který panství Moravské Prusy koupil roku 1631. Přítomní mohli mimo jiné obdivovat šaty Napoleonovy manželky Josefíny a její dvorní dámy.

Navštívila nás také Marie von Ebner-Eschenbachová, rozená hraběnka Dubská, rakouská spisovatelka. Ta je považována za jednu z nejvýznamnějších německy píšících autorek 19. století, mimo jiné byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Pro sociální cítění i náměty próz bývá často srovnávána s Boženou Němcovou. Zemřela ve Vídni v roce 1916 a je pochovaná v rodinné hrobce v nedalekých Zdislavicích.

"Krásnou dobou" - Belle Époque, ve která vládla secese, vtančily naše modelky do 20. let minulého století. Zde se objevily např. kalhotové sukně či svůdné charlestonky. Přes 30. a 40. léta, kdy odívání ovlivnila hospodářská krize a válka, jsme dospěli do let padesátých. Byla to doba ekonomického růstu a obnovy po druhé světové válce. U nás ženy v šátcích budovaly socialismus, na Západě se éra blahobytu projevila i v módních trendech. Oblečení bylo barevné, veselé, velmi ženské a vysoce sexy.

Kostýmy zapůjčila paní Ladislava Michalíková z Topolan, scénáře a režie se ujala Eliška Popelová z Morkovic

Příjemně naladěni po cestě staletími si všichni zazpívali společně s lidovým vypravěčem a zpěvákem Frantou Uhrem z Lanžhota.

Věříme, že ti, kdo na setkání dorazili, odcházeli spokojeni a v dobré náladě. Doufáme také, že na příští setkání nebudeme muset čekat dva roky.

Zdeňka Adlerová