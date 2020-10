Vodácký závod, jehož kořeny sahají až do období před druhou světovou válkou, každý rok 28. září umožňuje několika stovkám vodáků projet tři pražské jezy, které za normálních okolností pro vodácké aktivity dostupné nejsou. Cílem je do devadesáti minut projet 6,5kilometrovou trasu vedoucí od Císařské louky v pražském Podolí postupně přes Šítkovský, Staroměstský a nakonec Helmovský jez. Závod končí několik set metrů za posledním jezem na ostrově Štvanice.

Takzvané „Tři jezy“ jsou tradicí a zároveň výzvou i pro oddíly Skautského střediska Vyškov. Letos se do Prahy podívalo čtrnáct vyškovských posádek a spolu s nimi i stejný počet závodních pramic. I přes chladné a mlhavé podzimní počasí byli všichni motivovaní a odhodlaní pokořit závod i tentokrát. Průběžným pořadím posádek zamíchaly všechny tři jezy, které přivedly do úzkých nejednoho ze zkušených kormidelníků. Diváci tak mohli z mostů sledovat posádky, jak vylévají vodu z lodi, otáčí potopené pramice a v některých případech i čekají na pomoc záchranářů. Zejména kritický byl jez Staroměstský, na němž značnou ztrátu nabraly i vyškovské posádky, všechny pramice ale do cíle s vynaložením všech sil dorazily ještě před vypršením časového limitu. Štěstí z úspěšně dokončeného závodu znásobila i umístění na stupních vítězů – skautům se podařilo odvézt si celkem pět medailí, z toho dvě stříbrné a tři bronzové.

Přestože se závod i přes obavy ze zrušení konal, omezením se pochopitelně nevyhnul. Oproti minulým ročníkům se posádky musely obejít bez zázemí na startu a v cíli. Stejně tak musely oželet doprovodný program, který býval nachystaný na ostrově Štvanice a pomáhal zkrátit čas při čekání na slavnostní vyhlášení. To samotné muselo být zrušeno úplně a závěrečný ceremoniál, pro některé nejemotivnější část závodu, byl nahrazen pouze zveřejněním výsledků na webových stránkách. Jak vysoká účast na závodě napovídala, nejistou atmosférou se přihlášení nenechali odradit a všichni využili jakoukoliv možnost k tréninku. Výjimkou nebyli ani vyškovští skauti, kteří sice přišli o možnost trénovat v jarních měsících, před závodem ale každý týden využívali Pístovický rybník, což mělo nepochybně největší podíl na jejich úspěchu v závodě.

MAGDALENA FLOROVÁ