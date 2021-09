Do Bystřice pod Hostýnem se vydalo 21. srpna na hlavní závod 8 statečných „vrchařů“ z Orla Vyškov. | Foto: Petr Halas

Výročí událostí 21. srpna se rozhodli někteří členové Orla Vyškov oslavit aktivně. Do Bystřice pod Hostýnem se vydalo na hlavní závod osm statečných „vrchařů“.

