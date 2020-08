Atraktivní program nabídl dětem tábor pořádaný Domem dětí a mládeže v Bučovicích. Pobytový tábor nazvaný Artuš měl svou základnu ve Vřesovicích v termínu od 1. do 15. srpna.

Táborníci se vrátili do doby udateného krále Artuše na táboře ve Vřesovicích. | Foto: DDM Bučovice

Zavedl děti do doby středověku a inspirací byl pro vedoucí film Poslední rytíř. Táborníci si vyráběli vlastní meče, rozdělili se do skupin a jména si zvolili podle existujících rodů tehdejší doby. Měli také příslušný erb a užívali si nástup v kostýmech. Každý vedoucí měl totiž v táborové hře svou roli. Na závěr dne čekalo účastníky navíc setkání u kulatého stolu. Kromě historie a her s ní souvisejících byl čas i na koupání, výlety a opékání špekáčků.