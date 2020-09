Prostřednictvím fotografií vyškovské knihovnice Zdeňky Adlerové se s námi můžete vrátit v čase. Empírový den, který navštívila, byl plný elegance a vznešenosti.

V neděli 12. září 2020 se v Čechách pod Kosířem konal z jara odložený Empírový den. | Foto: Zdeňka Adlerová

V neděli 12. září se v Čechách pod Kosířem konal z jara odložený Empírový den. Sešli se zde nejen milovníci románů spisovatelky Jane Austenové, sdružení ve stejnojmenné facebookové skupině, ale všichni, kdo se rádi vracejí do historie nejen v knihách, ale také ve "skutečnosti". Naštěstí se nám Slunce rozhodlo současnou nepříznivou epidemiologickou situaci ulehčit a celý den na obloze zářilo, co mu síly stačily. Vyhřálo jak louku pro piknik, park pro mánesovský výtvarný workshop, tak prostor k tanci před zámeckou oranžerií. Až do pozdních večerních hodin jsme si tak mohli užít nádherných kostýmů, her, tance a příjemné společnosti lidí naladěných na stejnou vlnovou délku.