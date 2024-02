Nečekaný dárek v Mateřské škole Snovídky. Podívejte se, co děti dostaly

Už je dávno po Vánocích, dárky byly rozdány a my jsme už jen vzpomínali na to hezké, co nám přinesly. Jednoho dne se v mateřské škole objevil pan Josef Hanák, místní švec. Se skromným výrazem, v ruce krabici. My všichni jsme dostali krásný a nečekaný dárek.

Nečekaný dárek v Mateřské škole Snovídky. | Foto: Marcela Lipenská

Biomechanické aktivní stélky Standard Duo zateplené (přírodní beránek) s měděnou membránou, uhlíkem a povrchem z přírodní usně. Nová stélka získala certifikát – „antibakteriální a protiplísňový výrobek“. Svět kolem nás je plný vložek, stélek. Ale tyhle jsou opravdu jedinečné. Atletický oddíl Orel Vyškov zazářil na halovém mistrovství Je to práce pana Josefa Hanáka. Proč nám je jen tak daroval? Protože mu záleží na našich dětech. Už po první vycházce jsme poznali, že chlapecké boty, které bývaly uvnitř mokré, s těmito stélkami byly zcela suché. Určitě to velmi sníží nemocnost dětí. O pohodlí dětí při chůzi ani nemluvíme. Velmi panu Hanákovi děkujeme, vážíme si jeho daru.