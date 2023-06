Po loňské blamáži a umístění v páté desítce si chtěly letos vyškovské šachové naděje napravit reputaci. Zúčastnili se proto Mistrovství ČR družstev starších žáků v rapid šachu v Muzeu Chrudim. Po prvním dnu to vypadalo spíše na průměrný výsledek.

Nejlepší výsledek v nynější historii. Šachisté z Vyškova bojovali na Mistrovství | Foto: Lenka Voráčová

Druhý den ale naši hráči zapli své turbo motory. Vyškov totiž vyhrál všechny zápasy, z toho bylo v konečném účtování 16 bodů a fantastické 17. místo z celkem 62 týmů. To je nejlepší výsledek v novodobé historii této soutěže.

Naše šikovná Kika na třetí šachovnici bojovala statečně a svými 5,5 body pomohla týmu k pěknému umístění. Celkově byla druhá nejúspěšnější z týmu po lídrovi Tomášovi na první šachovnici. I když měla trochu slabší první polovinu turnaje, od šestého kola ztratila jen půl bodu, čímž přispěla ke skvělému výsledku družstva.

Hodnocení jednotlivých hráčů družstva

Tomáš Daniel Kubín, hostující hráč z Postoupek, byl velkou oporou družstva. Z devíti partií vybojoval 6,5 bodů a prohrál jen jednou s Vaškem Šetinou. Na Tomášovi bylo vidět, že rapidy moc nehraje a že v některých zápasech bojoval s časem, ale i přes to táhl celé družstvo k dobrým výsledkům.

Patrik Pukowietz si letos zahrál na druhé desce. V prvním dnu se Patrikovi tolik nedařilo, a hlavně v posledních dvou partiích dělal drobné chyby, které nakonec vedly k prohrám. Do druhého dne nastoupil jako vyměněný a podařilo se mu bodovat ve všech třech utkáních.

Kristýna Dorazilová na třetí šachovnici bojovala a svými pěti a půl body pomohla týmu k pěknému umístění. I Kristýna měla slabší první polovinu turnaje, ale od šestého kola ztratila jen půl bodu.

Vladyslav Slava na čtvrté šachovnici překvapoval svými výsledky. V Chrudimi vybojoval 5 bodů. Jediné co se mu dá vytknout, je že hrál příliš rychle a některé partie končil s časem vyšším než měl na začátku partie.

Adam Ulrich bojoval na páté. Z počátku se mu vůbec nedařilo. Vše se však zlomilo po čtvrtém kole, kdy Adam zapnul vyšší rychlost a ve zbývajících pěti kolech ztratil jen půl bodu. Ziskem 5.5 bodů přispěl ke skvělému výsledku družstva.

Lucce Hlaváčikové se na poslední šachovnici nedařilo tak jako v minulém ročníku a především v závěru prvního dne byla na ní vidět únava, což se projevilo chybami v zahájení. Ve druhém hracím dnu Lucka zabrala a zabojovala a v posledních dvou utkáních si výhrami spravila náladu.

Gratulujeme všem hráčům a děkujeme Karlovi Hruškovi, trenérům a celému klubu, že pro naše mládežníky zajistili kvalitní přípravu a pohodový průběh turnaje.