Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, Jana Švandová a Michaela Dolinová. Pětice známých hereček se minulý týden představila v Besedním domě ve Vyškově v tragikomedii s názvem Nejstarší řemeslo. Děkujeme Marii Nezbedové za hezké fotografie z představení.

Autorka hry, známá americká dramatička Paula Vogel, popisuje s hořkým humorem život dam, které se cele a doživotně upsaly nejstaršímu řemeslu. Diváci zhlédli vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda moderní strategie, nebo obyčejná lidskost. I nejstarší zástupkyně “nejstaršího řemesla” potřebují vědět, co je to marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci…