Neváhaly a usedly k šicím strojů. Lysovice jim děkují

Minulý týden jsme vyhlásili v Lysovicích obecním rozhlasem, jestli by se nenašli nějací dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoci při šití bavlněných roušek. Okamžitě se přihlásily čtyři místní ženy, které jich do dnešního dne ušily asi sto padesát.

Lysovické ženy se pustily do šití roušek. | Foto: Foto: archiv obce