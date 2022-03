Nic nového pod sluncem. S ruskými tanky se setkávám počtvrté

Čtenář reportér Čtenář

Patřím již k těm „dříve narozeným“ a tak si již něco pamatuji. Je to již po čtvrté, co se setkávám s ruskými tanky. Po prve to bylo v roce 1945. Ale tehdy jsme je vítali jako osvoboditele, když jako malý kluk jsem je obdivoval techniku a přátelil jsem se s tankisty. Podruhé to bylo v roce 1956, když už jako mladík jsem sledoval, jak tyto tanky dusí povstání v Budapešti. Po třetí však to už bylo u nás. 21.srpna 1968, kdy tak jako dnes na Ukrajině k nám vtrhly tanky „přátel“na pozvání udusit „Pražské jaro“. Děkujeme Václavu Petráskovi za působivou vzpomínku.

Válka na Ukrajině vyvolává vzpomínky i vlnu solidarity. | Foto: Deník/Michal Burda