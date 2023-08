První srpnovou sobotu se odehrál v Topolanech na Vyškovsku nohejbalový turnaj amatérských družstev. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec se podařilo vše odehrát. Účast byla opět dobrá a nálada sportovně naladěná. Sešlo se celkem sedm družstev z okolních vesnic a přijeli i Lysovičtí. Těm se podařilo obhájit prvenství z loňského roku.

Nohejbalové klání na Vyškovsku. Lysovičtí obhájili první místo | Foto: Martin Horák

Pitný režim zajišťovala děvčata v občerstvení a stravu nám dovávala obsluha udírny. Vyzdvihnout musím i paní správcovou, která skvěle obstarala prostory pro všechny zúčastněné. Díky ním se vlastně taková akce může uskutečnit.

Velké poděkování patří také Honzovi Hanákovi, pod jehož vedením to organizačně zase skvěle klapalo. Akce byla opravdu vyvedená, nebylo potřeba zdravotního ošetření, a to se cení. Samozřejmě nemůžeme opomenout všechny další, co se na organizaci podíleli.

Sportu zdar a nohejbalu zvlášť.