Hrály se dva samostatné turnaje, turnaj A (ročník narození 2008 a ml.) hrálo 33 hráčů a turnaj B (2012 a ml.) 9 hráčů. Náš klub vyslal do Brankovic 6 mladých šachistů. V turnaji A hráli Kristýna Dorazilová, Jan Kotisa, Patrik Pukowietz a Lucia Hlaváčiková. Všichni čtyři zahráli dle svých možností a v konečném pořadí turnaje obhájili své nasazení v turnaji. Nejlepším vyškovským hráčem byla Kristýna, která v celkovém pořadí skončila na sedmém místě a v kategorii dívek do čtrnácti let zvítězila.