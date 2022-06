S myšlenkou babských hodů přišly ženy z Klobouček, které se před 23 lety domluvily a uspořádaly v srpnu roku 2000 první krojované babské hody. Tehdy se desítky žen oblékly do kroje a zahájily tradici, která se dodržela až do roku 2010. Přesně o půlnoci v roce 2010 ženy z Klobouček předaly hodové právo stárkům i stárkám, a tak se konala veliká obměna. Důležité je, že stárci převzali hody opravdu svědomitě a tradice vydržela dodnes.

V sobotu 4. června se obléklo téměř 80 lidí z Klobouček i blízkého okolí do kyjovského kroje a ve 12:30 hodin zahájili 20. hody mší svatou, která proběhla pod vedením pana faráře Tomáše Fráňka u kloboučské kapličky, za což mu velice děkujeme. Na mši zavítali nejen obyvatelé z Klobouček, kteří se pomodlili za živé i zemřelé, zavzpomínali a bylo hodům i všem krojovaným požehnáno.

Po mši svaté se účastníci přesunuli do areálu pana Živníčka, kde se konalo slavnostní předávání hodového práva. Stárci museli přislíbit, že se budou bavit, zpívat i tančit, a že dědina bude opět v neděli uklizená. Stárci slib potvrdili, a tak už nic nebránilo panu starostovi Jiřímu Horákovi hodové právo předat. Následoval přípitek a sólo pro starostu, ve kterém ho všechny stárky řádně protočily.

Od 14:30 hodin během průvodu obcí se rozezněly dechové tóny kapely Voděnka všemi ulicemi v Kloboučkách, které vystřídal zpěv krojovaných.

V 17 hodin byl zakončen průvod krojovaných opět v areálu pana Živníčka, kde vystoupili ti nejmenší do 9 let pod vedením Adély Konečné a Soni Reňákové, školou povinní do 14 let pod vedením Ilony Krpcové i ti starší od 15 do 25 let pod vedením Lucie Berčákové. Po tanečním pásmu si stárci oddychli, doplnili tekutiny a ve 20 hodin zahájili hodovou zábavu slavnostním nástupem. Následovala Moravská beseda, Karička a nakonec jsme se rozhodli přinést trochu moderny do folkloru a vystoupili jsme v krojích na písničku Michaela Jacksona. Všechny tance byly zakončeny velikým potleskem a parket se zaplnil tanečními páry, kteří si užívali tradiční moravské tance, jako je polka či valčík.

Jménem krojovaných i organizátorů chci poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli darem do tomboly nebo se podíleli na organizačních záležitostech, jako je například stavění máje, dovoz břízek, motání růžiček, chystání bufetu, nacvičování tanečků, stavění stanů, chystání posezení, příprava pokrmů i celého areálu, pouštění písniček a mnoho dalšího. Chci také poděkovat rodičům, kteří se podíleli v této nelehké době na financování kroje a přišli podpořit své děti.

Také děkujeme všem zúčastněným, kteří se přišli podívat na odpolední i večerní pásmo, a že vás bylo opravdu mnoho!

Vážení krojovaní, chtěla bych poděkovat hlavně vám, kteří jste se s radostí i chutí zapojili do tak již dávné tradice, která se některým zdá zastaralá, že jste pravidelně přicházeli na hodové zkoušky, učili se tance a zpěv a podíleli se na výzdobě areálu s úsměvem na tváři a přátelskou atmosférou.

Na závěr mi dovolte podělit se s vámi o překvapení – báseň, která mi byla předána společně s květinou na hodové zábavě od krojovaných…



Hlavní stárka

Radek Suchánek

Naše hody vždy řád mají,

vždy se bezchybné být zdají.

Málokdo ví, proč to je,

kdo nás všechny spojuje.

Jen my stárci, my to víme,

všem vám hrdě odpovíme.

Je to naše hlavní stárka,

a i naše kamarádka.

Ona vždy vše připravuje,

a nás skvěle koriguje.

Proto si jí každý váží,

za to, jak se stále snaží.

Má náš obdiv a i díky,

že jsme jejími učedníky.

Touto básní jí chci říct,

že pro nás znamená mnohem víc.

Všem jedno velké díky!

Lucie Berčáková