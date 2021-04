Z tepla malé dřevěné chalúpky v Javorníkách vyrazil do zachumelené krajiny malý rodinný průvod. Na Smrtnou neděli (dva týdny před Velikonocemi), dle velikonočních tradic, je potřeba vynést Mařenu, aby už konečně přišlo jaro.

Zatím však celou neděli chumelí a je mrazivo. Na okruhu pod Stříbrníkem zpíváme tradiční písně. Mařena končí v ohni stejně jako Coviďák. Už ho máme všichni plné zuby.

S létéčky se vracíme od ohně do tepla chalúpky. Tak snad už přijde jaro a všem se nám bude zase volněji dýchat.

Dvorští

Figurína Morany či Smrtky je chápána jako zpodobnění smrti či zimy. Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody či do příkopu, pálena nebo zakopávána do země.