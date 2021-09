V sobotu 21. srpna 2021 v době od 15 do 20 hodin se v objektu Komunitního centra Služín spolku Hanáci uskutečnilo mezigenerační setkání osob Komunitního centra a občanů z obce a širokého okolí. Akce se uskutečnila pod názvem Žně na Hané - Složénsky dožinke. Setkání uspořádalo KC Služín v součinnosti se spolkem Hanáci. Setkání u dožínkového věnce se zúčastnilo více než 100 příznivců spolku a našeho Komunitního centra. Lektorem přednášky a ukázek byl Mgr. Jiří Krchňák, shodou okolností předseda Hanáci z. s.

Žně na Hané - Složénsky dožinke, srpen 2021.Zdroj: Helena Vyhlídalová, Petra Zapletalová, Zdeněk Šilhánek, Daniela Dolínková, Ing. Jan Poledna

Do přípravy a úklidu objektu, přípravy tomboly, pečení zákusků, přípravy udírny, nákupu pitného režimu, obsluhy hostů a dalších nezbytných prací, se zapojili téměř všichni členové spolku Hanáci i Komunitního centra. Během několika dní bylo nádvoří spolku k nepoznání. Již v sobotu ráno bylo připraveno obilí k výmlatu starodávnými cepy a 80-letá mlátička prošla generální zkouškou. Naše poděkování míří k J. Šmídové, B. Šilhánkové, M. Sýkorové, M. Pluháčkové, D. Dolínkové, R. Dostálové, H. Vyhlídalové, J. Vondráčkovi, M. Šilhánkovi ml., M. Pluháčkovi, Ing. J. Zapletalovi, M. Ropkovi.

Program zahájilo přivítání hraběte a hraběnky

Program byl zahájen u služínské kapličky, kde byl předsedou spolku přivítán hrabě August Alexandr Sylva Tarouce, jenž přijel na koni s doprovodem hraběnky a komorné rovněž na koních. Doprovod tvořily také dvě markytánky od Hulánů. Přítomní občané obce a hosté byli seznámeni s průběhem Složénskéch dožinek a celý průvod uzavřený další dvojicí poníků se pak vydal ke Zlaté devítce. Zde pronesl hrabě Sylva Taroucce svůj proslov a na žádost předsedy Hanáků spolu s mistrem cechu zednického Zdeňkem Klevetou přestřihli pásku do prostor rekonstruovaného Komunitního centra.

Nechyběla zábava pro děti i ukázky sklizně

Paní Štěpánka Šťastná s manželem zorganizovala na svých ponících projížďku malých dětí po služínské návsi. Na nádvoří pak lektor akce prováděl výklad s ukázkami způsobu sklizně za posledních asi 300 let. Objasněna byla sklizeň pomocí srpů, kosí, žacích lišt, „lopaťáků“ a později samovazů, vázání do snopů a stavění mandelů. Výmlat byl prováděn nejdříve holemi, později cepy a nakonec mlátičkami, dnes kombajny. To vše bylo poté předvedeno prakticky členy a přáteli spolku Hanáci. Na návsi vystavili Hanáci celou řadu strojů z minulého století. Bylo zde možné vidět pluhy, hrabačku, secí mašinu a dokonce i malý kombajn vyrobený v roce 1970, který si v neděli odpoledne prohlédl i bývalý ministr zemědělství Ing. M. Jurečka. Po ukončení prací na poli a výmlatu obilí provedli členové spolku ukázku dožínkových oslav na selském, vesnickém dvoře. Markytánky Alena s Dášou slavnostně předali hospodáři statku dožínkovou kytici z klasů ječmene. Předseda spolku pak poděkoval čeledínům a děvečkám, v udírně byly vyuzeny a připraveny pochutiny a naražen sud piva. Připilo se na zdárné ukončení žní. Zahráli muzikanti, všichni si zazpívali lidové písničky a nálada byla opravdu veselá.

Následoval kulturní program, který tvořilo kontaktní loutkové divadlo - pan Jan Dostál z Čelechovic na Hané, ukázka díla uměleckého kováře - pan Jiří Spurný ze Smržic, prezentace přírodní kosmetiky a léčivých bylin – Mgr. Jitka Krchňáková a losování tomboly v režii D. Dolínkové z KC Služín.

Bohatá účast udělala radost

Na Složénsky dožinke přišlo 103 dospělých a 14 dětí. Setkání podpořilo pospolitost lidí ze Služína i blízkého okolí a všem umožnilo zapojení do aktivní zábavy. U starší generace vyvolala akce nostalgické vzpomínky na dávné časy, děti byly nadšeny z projížďky na koních a divadelního představení pana Dostála. Všichni společně obdivovali umění a sílu uměleckého kováře pana Spurného, který zájemcům „vykul“ srpy a kosy. Všichni účastníci žasly nad výkonem kováře Spurného, který na palci pravé ruky zvedl kovadlinu o váze 51 kilogramů. Náladu podpořila i bohatá tombola.

Překvapující byla vysoká návštěvnost občanů ze širokého okolí, zejména ze Stařechovic a Prostějova. Celá řada přátel spolku Hanáci přijela do Služína z Kostelce na Hané, Litovle, Čelechovic na Hané, Čech pod Kosířem, ze Ptení, Smržic a dalších obcí. Nakonec chceme poděkovat všem sponzorům tomboly, Stavební firmě Zdeňka Klevety, řemeslníkům Dušanu Sloukovi a Zdeňku Tomáškovi.

Ze Služína Vás všechny zdraví,

Mgr. Jiří Krchňák, Jan Sýkora, Michal Šilhánek a František Vyhlídal

Fotografie poskytli: Helena Vyhlídalová, Petra Zapletalová, Zdeněk Šilhánek, Daniela Dolínková, Ing Jan Poledna