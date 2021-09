Čápi si v Rousínově udělali malou přestávku na své cestě do Afriky. | Foto: Jiří Bartl

Čápi se zastavili v Rousínově na vysokých komínech na své cestě do afrických zimovišť. Ornitologové postavilii sloup s umělou hnízdní podložkou, na kterém čápi rádi odpočívají.

