Není to tak dávno, co začal rok 2020. Všichni jsme si v tu přelomovou noc, kdy končil starý rok a začínal nový, připíjeli sklenkami šampaňského a navzájem si přáli všechno možné. Nikdo z nás tehdy netušil, co příjde a jak přání dobrého zdraví budou aktuální.

Pracovníci charity s ochrannými štíty. | Foto: Oblastní charita Vyškov

Dalo by se říci, že se ze dne na den změnil život každému z nás. V naší Charitě jsme to vnímali velmi intenzivně. Setkávání s lidmi, kteří potřebovali naši pomoc, provázel strach a obavy o vlastní zdraví. Tento strach byl na obou stranách. Kvalitní ochranné pomůcky, které by chránily klienty i nás, nebyly k sehnání. Nikdo nevěděl, jak se celá situace bude vyvíjet a zda to vše zvládneme. Přesto jsme se nevzdali. Zvítězilo charitní srdce, ochotné pomoci a být tu pro potřebné. A tak jsme každé ráno vždy znovu přicházeli do práce, abychom se starali o ty, kteří se bez naší péče neobejdou.