V pondělí navštívilo výstavu 490 dětí z MŠ a ZŠ ze Slavkova u Brna i z okolních obcí. Děti se seznámily se se vším, co nám příroda dává.

Na patnáctou Oblastní výstavě ovoce a zeleniny pořádané 18.až 20. září podruhé v prostorách bývalých koníren na zámku ve Slavkově u Brna ukázali zahrádkáři výpěstky ze svých zahrad a sadů. Do historického prostředí výstavu aranžovaly naše floristky pod vedením Vladimíry Zemánkové ze ZO ČZS Heršpice a profesionálního floristy Jaromíra Kokeše.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.