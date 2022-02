V OLOMOUCI, v pátek 21. 1. 2022 proběhly Zahajovací závody pro starší žactvo. Tam jsme měli jednoho reprezentanta, který věkem ještě mladší žák si však jel změřit síly se staršími soupeři. Za to zaslouží obdiv i pochvalu. A jak hodnotil tatínek/trenér Matýskovo vystoupení? „Byli tam chybičky, ale víme, kde jsou a bude to příště lepší“. Matyáš Čapek.Zdroj: Jaromír Čapek

Matyáš Čapek

60m za 8.81

Dálka 4.37cm

Do BRNA, také v pátek 21. 1. 2022, jeli také tatínek a syn, tentokrát Zahradníčkovi, a to na Halové klubové přebory starších přípravek AK Moravské Slávie.

Pavel Zahradníček

4. místo – 60 m v prvním běhu 9,93 a ve FINÁLE 9,88

4. místo – 400 m čas 82,50s

10. místo – skok daleký – 321cm

„Organizace a časový rozvrh opět na výborné úrovni. Celkové dojmy byly moc dobré. Pavlík si závody užil a určitě ho to posunulo zase dál“. Pěkné hodnocení.

A v sobotu 22. 1. 2022 v OLOMOUCI pořádali Zahajovací závody dorostu, juniorů a dospělých. Zda dobře trénují si vyzkoušeli vrhači trenéra Toníka Zabloudila. „Kluci dávají v trénincích lepší výkony, no musí to prodat i na závodech, proto je potřebné závodit, závodit a znova závodit“, hodnotí výkony svých svěřenců.

Pavel Babyrád (dorost), koule (5 kg) = 9.10

Jan Jakub Čáp (junior), koule (6 kg) = 14.19

Já to shrnu. Milí atleti, to co natrénujete, je třeba prodat na závodech, třeba závodit a závodit, odstraňovat chybičky, sbírat zkušenosti a bude to lepší a posune vás to dál.

Anna Málková, A. Zahradníčková

