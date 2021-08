A jak jsme závodili:

Čenda

Čenda si vybral chůzi na 3000 metrů. Chůze obecně není pro atlety moc obsazovaná, a tak se na start postavili pouze tři kluci, což zřejmě Čendu vyburcovalo k tomu, zajít si co nejlepší čas, když už ta medaile byla jistá. Od začátku začal velmi svižně a my trenéři jsme trochu trnuli, jestli to není až moc. Nebylo, byl z toho super osobák o minutu a poprvé čas pod 18 minut, orelský rekord a jako bonus bronzová medaile.

Monika

Monča běžela svoji oblíbenou osmistovku. Na startu byla úplně nejmladší, ale to ji nezabránilo v tom, aby se hned od startu zařadila na čelní pozice ve svém rozběhu. První kolo bylo rozběhnuto svižně, ale rozhodně ne přepáleno. Ve druhém kole trošinku začala tuhnout, ale nakonec z toho byl čas kousek za osobním rekordem.

Filip

Z Filipa nám roste určitě super sprinter. V Ostravě si napsal sprinterský trojboj (60 m, 150 m, 300 m), stejně jako již po několikáté v posledním měsíci, což už na něho bylo moc a tudíž nebyly časy podle Fildových představ. My trenéři jsme viděli trochu pomalejší start na 60 m, hrozně moc přepálenou první stovku na 300 m a krásnou 150ku jen 0,04s. od osobáku. Při Fildově houževnatosti a přístupu k tréninku ty časy určitě velmi rychle poletí dolu.

Michal

Míša původně chtěl běžet oba nejkratší sprinty a k nim si dát dálku. Nakonec pošetřil síly a dálku úplně vynechal, což byl v tom teplu, které v Ostravě panovalo, určitě dobrý nápad. V šedesátce si hned v rozběhu udělal osobní rekord, což je v tomto případě i rekord orelský. Dosažený čas mu stačil na postup do finále A, kde běžel jen o 0,01s. pomaleji než v rozběhu. Stopadesátku Míša prolétl opět v osobním i orelském rekordu a po seřazení všech běhů z toho bylo krásné 4. místo a brambora.

Stela

Stela nás všechny překvapila už v úterý, kdy jsme ladili disciplíny, které přihlásíme. To, že půjde dálku, bylo automatické, k ní jsme ji jako trenéři přidali 150 metrů a Stela si sama řekla o start na 1500 metrů překážek (tzv. steeple). To nás trochu šokovala, ale po tréninku, kde jsme vyzkoušeli přeskoky přes překážky, se ukázalo, že Stela je „multifunkční“. V Ostravě se dálka totálně nepovedla, když se nemohla trefit do rozběhu a trochu „juškovsky“ měla dva přešlapy a jeden nepovedený pokus. Běh na 1500 m př. to bylo něco jiného. Stela se hned od začátku usadila na čele závodu s další trojicí dívek. I když se postupně propadla na 4. místo, stále jsme věřili, že poslední vodní překážka může něco změnit, jelikož na ní Stela vždy na soupeřky získávala. Nakonec se to i stalo, a Stela právě na poslední „vodě“ předběhla soupeřku před sebou a získala bronzovou medaili. Po náročném běhu a radosti z medaile si odpočala a 150 metrů vynechala.

Co napsat na závěr?

Určitě radost, poděkování, hrdost, osobní rekordy, rekordy orla, super parta ….

JAROMÍR ČAPEK