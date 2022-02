Atletický oddíl Orel Vyškov měl na začátku roku 2021 přes 200 členů.

V roce 2021 trénovaly tyto skupiny:

Gymnasticko/chodecká školička

Olík 1a a 1b – skupiny atletické školičky

Orlík 2 závodní a nezávodní skupina minipřípravky a přípravky

Orlík 3 – atletické přípravky

Orlík 4 – mladší žactvo

Orlík 5 – starší žactvo, dorost, junioři

Gymnasticko-chodecko-běžecká specializace

Vrhačská specializace – 2 skupiny

Sprinterská specializace

Skupina dospělých a veteránů

Tréninkový proces měl prakticky probíhat pondělí až pátek dle rozvrhu. Tento proces byl přerušovaný různými zákazy a nařízeními vlády v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Trénovalo se samostatně doma, venku, ON LINE, virtuálně… Až v květnu začaly opravdové závody, byly to ale závody s omezeními – co do počtu závodníků, bez diváků či jiná povinná nařízení a omezení, která byla příčinou nezávodění některých sportovců.

Běh Pístovickou riviérou zvládl orelský potěr na výbornou. Došlo i na rozhovor

A jak šel rok 2021?

MČR žactva na dráze/Mladá Boleslav – 6. místo Čeněk Topor (3000m chůze)

MČR dorostu, juniorů/Kladno – 1. místo Jan Jakub Čáp (oštěp), 4. místo (koule), 6. místo (disk), 4. místo Alexandr Čača (oštěp)

MČR do 22 let/Plzeň – 4. místo Jan Jakub Čáp (oštěp), 11. místo Alexandr Čača (oštěp)

MČR v krosu/Valašské Meřižíčí – 30. místo Ivana Kobylková

MČR Veteránů v maratonu/Velké Bílovice – 2. místo Dana Skřivánková

MMaS mladšího žactva/Olomouc – 2. místo Pavel Daněk (výška), 10. (dálka), 6. Matyáš Čapek (koule), 8. (oštěp), 9. Václav Lošek (dálka), 11. (oštěp), 19. Monika Trojancová(oštěp), Metoděj Krais (800m)

MMaS žactva/Ostrava – 3. místo Čeněk Topor (3000m chůze), 3. místo Stela Tomanová (1500m př.), Filip Křížek (60m, 150m, 300m), Michal Vaněk (60m, 150m), Monika Trojancová (800m)

MMaS dorostu, juniorů/Olomouc – 1. místo Alexandr Čača (oštěp), 3. místo (kladivo), 4. místo (disk), Anna Halasová (4. – 3000m př), Iveta Trojancová (6. – 100m, 10. – 200m)

Láska ke sportu i dětem. Cenu Jana Hona získala za Orel Vyškov Lea Hanulíková

MMaS a MJM v chůzi na 10000m/Brno – 1. místo Ivana Vranková, 3. místo Anna Málková

MMaS v přespolním běhu/Frýdek Místek – 24. Čeněk Topor, 27. Radek Tomáš, mimo mistrovskou soutěž – 1. Pavel Zahradníček, Eva Zahradníčková, 2. Jirka Luska, 3. Leontýna Lusková

Mistrovství JMK žactva/ Hodonín – 1. místo Michal Vaněk (150m), 3. místo Stela Tomanová (dálka), 1. 4x300m (za JAC), 3. místo Filip Křížek (300m)

Mezistátní utkání/ Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko. Za ČR byl vybrán Jan Jakub Čáp (oštěp)

Mezikrajové utkání/za Jižní Moravu byli vybraní: Matyáš Čapek (oštěp), Václav Lošek (oštěp), Pavel Daněk (výška)

Čokotretra – vítězi – Gabriela Hanáková, Finále (Ostrava): Julie Hrnčiříková, Jiří Luska

SOUTĚŽE DRUŽSTEV:

ORELV žáci – 1. kolo/Břeclav – 8. místo, 2. kolo/Hodonín – 7 místo, Celkově: 8 místo v JMK

ORELV přípravka – 1. kolo/Slavkov – 2. místo, 2. kolo/Znojmo – 2. místo, Finále/Slavkov – 2. místo

HOSTOVÁNÍ

Žákyně: Stela Tomanová, Vendula Valíčková, Valentýna Lasotová a Tereza Svobodová za JAC Brno

Dorost: Ivana Kobylková, Lucie Jelínková – JAC, Nicol Navrátilová – Olymp Brno

Miroslav Dvořáček – BYAC Brno,

Junioři: Anna Halasová – Sokol Opava, Alexandr Čača – Univerzita Brno, Jan Jakub Čáp – SSK Vítkovice

Dospělí: Chodkyně Ivana Vranková a Anna Málková hostovaly v družstev žen v l. lize za Moravskou Slávii

Kristýna Štofková, Pavlína Zahradníčková a Roman Weiter – AHA Vyškov ll. liga mužů a žen

Orel Vyškov. Prázdniny začaly Mistrovstvím Moravy a Slezska starších žáků

SERIÁLY:

Vyškovská Běžecká Tour – účast 14 běžců z Orla Vyškov

Vyškovská Běžecká Tour Mládeže – 48 mladých běžců vítězí: Pavel Zahradníček, Leontýna Lusková, Ester Vlachová, Vilém Topor, Ivana Kobylková, Anna Halasová

Orelská Běžecká Liga – Z 26 závodů proběhlo 14. Startovalo 42 jednot. Orel Vyškov na 2. místě z 267 body. Závodilo 52 běžců z Orla Vyškov. Celkoví vítězi: Veronika Dorazilová, Lucie Doležalová, Vojtěch Halas (H), Anna Halasová, Jitka Jabůrková, Petr Halas

Na závěr závodních bilancí STATISTIKA ZÁVODŮ V ČAS: SEZNAM registrovaných ORLÍKŮ v ČAS, kteří se zúčastnili největšího počtu závodů vypsaných v ČASu, to znamená mají splněno. Seznam je vygenerovaný z výsledkové databáze ČASu za 3 leté období T. Borákem (sportovní komise ČAS):

Alexandr Čača (64), Anna Halasová (57), Iveta Tojancová (56), Jan Jakub Čáp (54), Matyáš Čapek (51), Monika Trojancová (51), Miroslav Dvořáček (46), Filip Křížek (45), Kryštof Pevný (43), Rafael Provazník (36), Stela Tomanová (36), Čeněk Topor (36), Gabriel Provazník (35), Matoděj Krais (35), Pavel Babyrád (33).

Ostatní registrovaní orlíci mají absolvováno nedostatečný počet závodů v ČAS

Dorostenci a junioři bodovali v Kladně. Orel Vyškov má mistra republiky

OREL VYŠKOV se dále v roce 2021 zapojil do těchto projektů ČASu:

„Spolu na startu“. Celorepubliková výzva pro atlety

„Sportování nás baví“, nebo Zámecká výzva“.

„Atletika pro celou rodinu“. Spočívala ve dvou trénincích společně a rodiči a zakončen:

„Rodinnými závody“, kterých se ujala trenérka Vendulka Dudová se skupinou O3.

„Atletika hravě do škol“ AO Orel Vyškov + vybraná ZŠ a MŠ Němčany

OREL Vyškov v roce 2021 pořádal:

*Příměstské soustředění malých orlíků „Cesta na Olymp“ – účast 40 orlíků + 9 trenérek, 4 instruktorky. O toto soustředění je velký zájem. Z kapacitních důvodů se nemůžou uspokojit všichni.

*OBL – „Vyškovská 12“ účast 162 běžců

*SOBK – účast 68 mladých sportovců, 8 jednot

*Soustředění Orlík 4, 5 „Novoměstské galeje 2021“ – oblíbené soustředění starších orlíků, kde se tvoří krásné vztahy a piluje se kondička – účast 20 orlíků a 5 trenérů.

ŠKOLENÍ



V roce 2021 se nikdo nezúčastnil školení TAP ani TŽ a tak nemáme nově vyškolené trenéry.

9 trenérů si prodloužilo licenci na dalších 5 let.

12 rozhodčích si prodloužilo, nebo zvedlo licenci na dalších 5 let

Atletická rozlučka. Při Vyškovském Mikulášském běhu došlo i na nadílku pro děti

JINÉ ÚSPĚCHY

Trenér SCM 2021 byl vybrán ve druhém kole i náš trenér Roman Weiter

Cena Jana Hona, kterou vyhlašuje nadace Tři brány a město byla nominovaná a úspěšně vyhodnocená Leona Hanulíková

TRENÉR ROKU 2021 – nominován Jaromír Čapek

SPORTOVEC Vyškova 2021 – V TOP 10 – Jan Jakub Čáp

VZPOMÍNKA

V září nás poznamenala velmi smutná událost – dotlouklo srdce hlavního rozhodčího Zdeňka Provazníka.

Rok 2021 je za námi. Moje obvyklá otázka: „Jaký bude rok 2022?“ Tentokrát neodpovím. Nemám křišťálovou kouli. Ráda bych nám všem přála, aby se náš život vracel do normálních kolejí, a my jsme mohli trénovat, sportovat dle libosti a cílů. A to, aby rodiče více podporovali děti ke sportu a k závodění.Na závěr DĚKUJU všem trenérům za jejich práci, protože bez nich by výsledky orelské atletiky nebyly. A orelské atletice přejí, ať se jí daří!

Anna Málková

Atletická přípravka šla do boje. Nejvíce bodů přinesly Tomanová a Vlachová