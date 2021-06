První se předvedla Ivetka na 100 m. Její sprint jsem neviděla, když jsme dorazili do Olomouce, už byla v cíli. Ale spokojenost v její tváři a v tváři její maminky jsem vytušila, že zaběhla osobní rekord. Časem 13.44 (OR) mezi sprinterkami obsadila 10. místo. Protože startovala mimo soutěž/MS, nedočkala se B finále. Běh na 200 m jsem si už nenechala utéct. A znova vypadala skvěle. Čas 27.71 (OR), si znovu zapsala osobák a 6. místo. Je vidět, že se v těchto krátkých sprintech Ivetka našla, že ji baví a to je dobře.

Nejlepšího výsledku zde dosáhl Saška, když si v první disciplíně - hodu kladivem - vyházel 3. místo v jednotlivcích výkonem 36.40 m a pro družstvo získal 7 bodů. Pak přišla jeho parádní disciplína – oštěp. Ten má Saška rád, dává si na něm záležet, chce se v něm zlepšovat. Líbil se i vedoucí družstva Univerzity a vrhačské trenérky Leony Ondráčkové. Saška předvedl, že to s oštěpem myslí vážně a poslal ho na 58.66m hranici. To mu vyneslo 1. místo a titul Mistra Moravy a Slezska. Dobře se závodí tomu, kdo už má dvě medaile v kapse. V poslední disciplíně – disku – Saška vyházel 4. místo výkonem 37.67m a přidal další body. Celkem jich pro VSK Univerzitu Brno získal 21, a to se počítá. Spolupráce Roman Weiter – Saša Čača už sklízí úspěchy. Moc jim to přejeme.

V tom největší horku do boje nastoupili i steaplařky. Je to jediná atletická disciplína, kde se „musí“ atletky vykoupat. Do třetice naší výpravy to byla Anička, která nastoupila na 3000 m př. hostující za TJ Sokol Opava. Po zdravotních patáliích, které ji tento týden trápily, se dobrovolně 7x vykoupala v příkopu a 21x překonala překážku, a tak časem 14:22.47 (OR) obsadila 4. místo a získala pro hostující oddíl 7 bodů.

Dvě medaile bez osobáku, tři osobáky bez medaile – to je bilance naší výpravy. A naše spokojenost!

Sašovi GRATULUJEME a děkujeme všem třem za krásnou reprezentaci Orla Vyškov.

Anna Málková