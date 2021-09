Na 1 km se vydalo hejno žlutých orlíků zpestřené slovenskými zelenými mladými chodci. Kluci drželi krok společně a do cíle došli jenom v malých rozdílech. Z orlíků se nejvíc dařilo Aďovi Doležalovi, který si tak jako jeho sestra Lucka došel pro druhé místo. Medaili za třetí místo bral Davídek Jabůrek a Dominika Kubíčková. Pro Matýska Halase zbylo čtvrté místo.

3 km dlouhou trať odstartovali žlutí orlíci a červené rakouské mladé chodkyně. U Čeňka Topora se očekává, že už se bude jenom zrychlovat, protože techniku ovládá skvěle. Na pohled to vypadalo rychlé, ale časomíra je neúprosná a tak se osobák nekonal. Možná to bylo těmi nerovnostmi na silnici, kde si musel dávat pozor a zpomalit. Svoje kvality však Čeněk ještě prodá a překvapí. Překvapení bylo taky v podání Anežky Halasové, která se postavila na start trojky poprvé a čas 21:55 jsem nečekala ani já. Roste nám nová chodecká orelská hvězdička? Anežka bude ještě příští rok přípravka, tak se máme na co těšit.

Aby to bylo úplné já s Ivanou jsme si zašly 10 km. Z MČR veteránů jsme dovezly z Třebíče dvě stříbrné medaile.

Výsledky:

1 km

2. Adam Doležal, Lucka Doležalová,

3. David Jabůrek, Dominika Kubíčková,

4. Matěj Halas

3. km

1. Čeňek Topor, Anežka Halasová

10 km

2. Ivana Vranková (Ž 45), Anna Málková (Ž 55)

Anna Málková