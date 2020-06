V atletickém oddílu Orel Vyškov, tam zazněly signály hned dva. Jeden na vrhačské loučce, kde už atmosféru a výsledky napsal Roman Weiter (viz druhý článek) a jeden na orelském sportovním areálu, kde nám odstartovalo 94 orlíků v kategorii od staršího žactva až po benjamínky. Ta nejmladší byla dvouletá Gabrielka Hanáková.

Děti mohly závodit a podávat svoje výkony v běhu na 60 metrů, skoku do dálky, hodu tenisovým a kriketovým míčkem nebo vrhu plným míčem. A jak to bývá, děti se snažily, ale když jde „do tuhého“, nedají nic zadarmo. Perou se o to, kdo bude rychlejší, kdo koho přeskočí nebo přehodí.

Výsledky:

Benjaminci (60m, žabák, míček):

1. Sandra Blažková, 2. Johanka Grec, 3. Sofie Krejčí

1. Maxim Štěfaňo

Atletická školka

1. Lucka Doležalová, 2. Rebeka Holzerová, 3. Dominika Kubíčková

1. Jan Šustek, 2. Jiří Luska, 3. Adam Vinický

Minipřípravka (60m, skok do dálky, hod kriket)

1. Jolanka Bebarová, 2. Ester Vlachová, 3. Leontýnka Lusková

1. Josef Grec, 2. Václav Jakubo, 3. Jan Jakubo

Přípravka (60m, skok do dálky, hod plným míčem)

1. Emma Zápotocká, 2. Amálie Pištělková, 3. Maja Tomanová

1. Matyáš Čapek, 2. Metoděj Krais, 3. Marek Zedník

Tady bych vyzvedla krásné výkony všech, ale největší překvapení byla Jolanka Bebarová.

Vložené závody – výsledky:

Mladší žákyně (60m)

1. Valentýna Lasotová (9.20), 2. Veronika Kostihová (9.62)

Mladší žákyně (dálka)

1. Valentýna Lasotová (367), 2. Veronika Kostihová (358)

Mladší žáci (60m)

1. Bolek Kobylka (9.01), 2. Jakub Bloščičák (9.70), 3. Gabriel Provazník (9.71)

Mladší žáci (dálka)

1. Bolek Kobylka (451), 2. Kryštof Pevný (365), 3. Gabriel Provazník,(364)

Starší žákyně (60m)

1. Lucka Jelínková (8.82), 2. Tereza Svobodová (9.26), 3. Anežka Kraisová (9.70)

Starší žáci (60m)

1. Michal Vaněk(8.42)

Tady bych vyzvedla Valentýnu Lasotovou, novou posilu, která dokazuje, že je velký talent, a osobní rekord Bolka Kobylky v dálce, který má hodnotu 451 cm.

Děkuji dětem za jejich snahu a přeji jim, ať pilně trénují dál a jsou zdravé a šťastné. Děkuji trenérům, protože se těmto šikovným dětem věnují. Děkuji rozhodčím a všem, kteří nám pomohli s organizací. Děkuji rodičům, že jste děti na závody přivedli nebo poslali a fandili.

ANNA MÁLKOVÁ