Také čtenáři z Bučovic se mohou vypravit do své knihovny. Otevírá v úterý 19. května. Lidé ale musí počítat s některými omezeními.

Knihovna v Bučovicích otevírá v úterý 19. května. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Každé úterý a čtvrtek bude dle upravené provozní doby otevřeno oddělení pro dospělé Knihovny Anny Šperkové. Pobočkové knihovny v místních částech budou mít od daného data otevřeno dle obvyklé výpůjční doby. Senioři starší šedesáti let si mohou zajít do knihovny vždy mezi osmou a devátou hodinou ranní. Ostatní čtenáři pak od devíti do jedenácti a dále od jedné do půl čtvrté.