Máme za sebou již pět ročníků Víkendu památkových domků a ani koronavirová krize nestojí v cestě ročníku letošnímu. Vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatřeních se však pořadatelé domluvili na termínovém posunu, a to z prvního červnového víkendu na poslední červnový. Do památkových domků a malých muzeí se tedy vydáme o víkendu 27. a 28. června.

Do památných domků na Slovácku se lidé mohou podívat již o tomto víkendu. | Foto: archiv pořadatelů

Po oba dny bude od sedmi do pěti hodin zpřístupněno celkem 51 objektů na území Slovácka. Z toho některé, do kterých se jindy návštěvník nedostane. A to z toho důvodu, že se objekt nachází na soukromém pozemku, je součástí bydlení majitelů nebo slouží ke spolkové činnosti v obci.